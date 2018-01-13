AKP'li vekil ailesiyle enerji işine girdi, santral sahalarını değiştirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün ailesinin “akçeli işleri” dikkat çekiyor. Demiröz’ün oğlu Enes Demiröz ile eşi Zeynep Demiröz iki farklı enerji şirketinde ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Her iki şirketin de Gelibolu’da RES (rüzgâr enerji santralı) projeleri için 2017 yılının son aylarında “santral sahası değişikliğine” gittiği ortaya çıktı. Demiröz’ün kızı Betül Akyıldız kardeşinin enerji şirketinin ortaklarından birisi. Ailenin tümü ise Optimum A.Ş.’de buluşmuş. Aile üyeleri şirkette ya ortak ya da yönetim kurulu üyesi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Vedat Demiröz aynı zamanda partinin Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Fethullah Gülen’i ziyaret eden isimler arasında yer alan Demiröz’ün ismi daha önce kurucusu olduğu Demiröz Yeminli Mali Müşavirlik şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin mali denetim ihalelerini almakla gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, O dönem Cumhuriyet’in haberleri üzerine Demiröz, vekil olduğu 2011 yılını işaret ederek, “Mührümü kullanmamaktayım” demişti. Bu süreçte Demiröz ailesinin ticari ilişkileri büyüdü.

İşte AKP’li vekilin eşi, oğlu ve kızının ticaret hayatındaki ortaklıkları:

Enes Demiröz (Oğlu): Enes Demiröz, Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’.nin 2013 yılı Ocak ayından bu yana yönetim kurulu üyeliğini üstleniyor. Aynı yönetim kurulunda Ağaoğlu Grubu’nun CEO’su Hasan Rahvalı da bulunuyor. Yelen-Gelibolu şirketi, Gelibolu’da lisans sahibi. Şirket EPDK’nin (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) sitesinden yayımlanan duyurusuna göre , 7 Kasım 2017 tarihinde “Gelibolu RES projesinde santral sahası değişikliğine” gitti. Oğul Demiröz aynı zamanda Alternatif Mecra Açıkhava Reklam ve Organizasyon Limited Şirketi’nin hâkim ortağı. Mayıs 2010’da İstanbul Ticaret Odası’na kayıt olan şirketin internet sitesinde yer alan hizmetlerimiz bölümüne girildiğinde TOKİ ve Emlak Konut’a yapılan işler dikkat çekiyor. Baba Demiröz bir dönem Emlak Konut’ta üst düzey yöneticilik yaptı. Oğul Demiröz 2017 yılında kurulan Erk Organizasyon Medya ve Hediyelik Eşya Ticaret Ltd. Şti.’nin iki ortağından biri.

Enes Demiröz, Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’.nin 2013 yılı Ocak ayından bu yana yönetim kurulu üyeliğini üstleniyor. Aynı yönetim kurulunda Ağaoğlu Grubu’nun CEO’su Hasan Rahvalı da bulunuyor. Yelen-Gelibolu şirketi, Gelibolu’da lisans sahibi. Şirket EPDK’nin (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) sitesinden yayımlanan duyurusuna göre , 7 Kasım 2017 tarihinde “Gelibolu RES projesinde santral sahası değişikliğine” gitti. Oğul Demiröz aynı zamanda Alternatif Mecra Açıkhava Reklam ve Organizasyon Limited Şirketi’nin hâkim ortağı. Mayıs 2010’da İstanbul Ticaret Odası’na kayıt olan şirketin internet sitesinde yer alan hizmetlerimiz bölümüne girildiğinde TOKİ ve Emlak Konut’a yapılan işler dikkat çekiyor. Baba Demiröz bir dönem Emlak Konut’ta üst düzey yöneticilik yaptı. Oğul Demiröz 2017 yılında kurulan Erk Organizasyon Medya ve Hediyelik Eşya Ticaret Ltd. Şti.’nin iki ortağından biri. Betül Akyıldız (Kızı): Enes Demiröz’ün ablası Betül Akyıldız, Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından. 28 Mayıs 2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde Hasan Rahvalı’nın şirketin 500/1250 hissesine, Betül Akyıldız’ın 250/1250 hisseye sahip olduğu görülüyor.

Enes Demiröz’ün ablası Betül Akyıldız, Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından. 28 Mayıs 2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde Hasan Rahvalı’nın şirketin 500/1250 hissesine, Betül Akyıldız’ın 250/1250 hisseye sahip olduğu görülüyor. Zeynep Demiröz (Eşi): Bahar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dört ortağından biri. Diğer ortak Ağaoğlu Holding CEO’su Hasan Rahvalı. Hasan Rahvalı aynı zamanda şirketin müdürlüğünü de yürütüyor. 4 Mart 2013 tarihi itibarıyla 2 milyon TL sermayeli şirket daha sonra sermayesini 3 milyon TL’ye yükseltmiş. Bahar Enerji Elektrik Üretim Sanayi şirketi de Yelen-Gelibolu gibi Gelibolu’da lisans sahibi. Bu şirket de tıpkı Yelen-Gelibolu gibi 6 Ekim 2017 tarihinde “Bahar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi G RES saha değişikliği” duyurusunda bulundu.

HERKES AYNI ŞİRKETTE

Tüm ailenin buluştuğu şirket ise Hasan Rahvalı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Optimum Yaşam Merkezi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi. 16 Haziran 2016 kayıtlarına göre Betül Akyıldız’ın eşi, ailenin damadı Halil İbrahim Akyıldız, Enes Demiröz ve Vedat Demiröz’ün eşi Zeynep Demiröz şirketin ortakları arasında yer alıyor. Halil İbrahim Akyıldız aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyeliğini üstlenen isimlerden.

'DENETİM İHALELERİ AKP'Lİ VEKİLİN ORTAKLARINA GİDİYOR'

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve eski İBB Meclis Üyesi Serdar Bayraktar da İBB şirketlerinin mali denetim ihaleleriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı.

Bayraktar şunları söyledi:

“2011 yılından bu yana milletvekili olan AKP Bitlis Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, İBB iştiraklerinden aldığı mali denetim hizmeti ihaleleri nedeniyle, daha önce birçok kez kamuoyunun gündemine gelmişti. Açıklamalarımız sonrasında eski şirketler adına ihale alınması yerine bu ihalelerin yine ortaklarına ait diğer şirketler ve AKP ile sıkı ilişkileri olan kişilerce alındığını görüyoruz. AKP’de böyle şeyler istisna değil. AKP’nin siyaset- ticaret ilişkilerine baktığımızda kirli bir eşgüdüm ve koordinasyon olduğunu görüyoruz. Bu bazen lisans hakkı bazen de atamalar oluyor. Yapılan hep aynı, kamu gücünün kişisel çıkarlar için kullanılması. AKP bu tür iş ve işlemleri normal kabul ediyor, araştırmıyor, sadece kılıfına uydur yeter diyor. Bu yapılanlar ‘ben de olsam yaparım’ diyenlerin, böyle imkânları kendileri için arayanların desteğiyle devam edip gidiyor.”