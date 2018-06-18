AKP'li vekil aday adayı: Suruç'taki resmi bilgilerde sıkıntı var

AKP'nin Urfa milletvekili aday adayı Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Suruç'ta yaşananlara dair paylaşılan resmi bilgilerin eksik olduğunu söyledi.

Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği olay için “Suruç olayı yeni bir Roboski’dir” dediği iddia edilen, AKP Şanlıurfa milletvekili aday adayı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Rusya’nın Sesi FM’de Yavuz Oğhan’ın programına katıldı. Şeyhanlıoğlu, “Bölgede, benim birinci elden almış olduğum bilgiler, resmi bilgilerle karşılaştırdığım zaman aralarında ciddi çelişkiler gördüm. O feryatların Kürtçe manalarını biliyorum, anadilimdir, beni çok çok üzdü. Resmi kaynaklarda üst düzeydeki arkadaşlara bu mahiyette, ‘Resmi bilgilerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum’ diye, bu manada WhatsApp’tan yazdığım 5-6 maddelik bir şey var” dedi.

Kamuoyuna yansımayan iddialar olduğunu belirten Hüseyin Şeyhanlıoğlu “Çok net olarak söyledim, benim aldığım bilgilere göre, olay yeri kameralarından tutun, bilinmeyen, resmiyetin dışında olan ve kamuoyunun bilmesi gereken başka bilgiler var, iddialar var. Ben bunun araştırılmasını ve seçimlerden önce halka sunulmasını, bir AK Parti’li olarak, devletimin de, Cumhurbaşkanımızın da daha iyi bir yere gelmesi açısından, kendisi yanlış bilgilendirilmiş olabilir, yanıltılmış olabilir, bu anlamda bir de bu boyutuyla bakması konusunda, kendisine ulaştırabildiğim kadar bilgi ulaştırmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Şeyhanlıoğlu'nun Suruç'ta yaşananlar ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptığı iddia edilmişti:

"1. Adamlar asla PKK'lı değildir.

2. Olay sonradan görme tefecilikleriyle bilinen Yıldız'ın hakaretleriyle başlamıştır.

3. Devlet görevini yapmamıştır.

4. Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiştir

5. Bu olay tam bir Roboski kumpas olayıdır.

6. Pilotlar hatalı atış yapınca sıçtık derler.

7. Tefeci zalimlerin pisliğini temizlemek AK Partiye yakışmaz ve mutlaka suçlular cezalandırılmalılar

8. Olay seçimden önce aydınlatılmalı ve kamuoyuna paylaşılmalıdır.

9. Bu olay Şanlıurfa da ciddi infiale ve oy kaybına yol açacaktır.

Bir zulmu ancak duyurabiliyorum."

Şeyhanlıoğlu daha sonra bu açıklamaların kendisine ait olmadığını söylemişti.