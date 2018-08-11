AKP'li Uşak Belediyesi'nden ABD'ye 'yaptırım'

AKP'li Uşak Belediyesi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Papaz Andrew Brunson krizine dahil oldu. Belediye, medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Uşak Belediyesi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Papaz Andrew Brunson krizine dahil oldu. Belediye, medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize Uşak Belediyesi’nden tepki geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.