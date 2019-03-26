AKP'li şoför Ege Üniversitesi yerleşkesinde öğrenciye saldırdı, telefonunu kırdı!

AKP seçim çalışmalarını Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde sürdürüyor.
Ege Üniversitesi yerleşkesinde, üzerinde AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi'nin fotoğrafının olduğu otomobilin fotoğrafını çekmek isteyen bir öğrenci, şoförün saldırısına uğradı.
Olay bugün meydana geldi. Bir EÜ öğrencisi, AKP adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının asılı olduğu otomobilin fotoğrafını çekmek istedi. Aracın şoförü durumu fark edince, öğrencinin telefonunu elinden aldı ve arbede çıkardı. Telefonu kırılan ve elinden yaralanan üniversite öğrencisi şahıstan şikayetçi oldu.
Yerleşke içerisinde yaşanan olaya okul güvenliği kayıtsız kaldı. AKP'li şahıs aynı zamanda olayı gören görgü tanıklarının da üzerine yürüyüp oradan uzaklaştırdı.
REKTÖR ZEYBEKCİ'Yİ YERLEŞKEDE AĞIRLADI, TKP ADAYINI ENGELLEDİ!
Üniversitede öğrencilerin siyaset yapmasını yasaklayan yönetim, daha önce de AKP adayı Zeybekci'yi okulda ağırlamıştı.
Ege Üniversitesi mezunu olan TKP Büyükkşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam, okulu ziyaret etmek istediğinde eski AKP milletvekili olan rektör Necdet Budak tarafından sosyal medya hesaplarından engellenmişti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de üzerinde "Eşitlik-Özgürlük" yazan kokartla yerleşkeye girmek isteyen öğrenciler, güvenlik tarafından okula alınmamıştı.