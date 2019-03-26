AKP'li şoför Ege Üniversitesi yerleşkesinde öğrenciye saldırdı, telefonunu kırdı!

AKP'nin seçim çalışmaları Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde tüm yasa ve kural tanımazlığıyla devam ediyor. AKP adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının asılı olduğu aracın fotoğrafını çekmek isteyen bir öğrenci, araç şoförünün saldırısına uğradı.

soL - Haber Merkezi