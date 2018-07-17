AKP'li rektör zeytinliğe asfalt döktürdü

İzmir'de Ege Üniversitesi sınırları içinde bulunan ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitiminin de bir parçası olan zeytinlik alana asfalt dökülmesi pes dedirtti. Asfaltı görenler, AKP'nin eski Edirne milletvekili olan Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'a tepki gösterdiler.

Ege Üniversitesi sınırları içinde Eğitim Fakültesi’nin yan tarafında bulunan zeytinlik alana asfalt dökülmesi görenlerin tepkisini çekiyor. Özellikle rektörlüğünü Ziraat Fakültesi’nden gelen bir öğretim üyesinin yaptığı Ege Üniversitesi’nde böyle bir manzarayla karşılaşanlar hayretler içinde kalıyor.

Asfaltı görenler, AKP'nin eski Edirne milletvekili olan Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'a tepki gösterdiler.

Ege Politik'te yer alan habere göre söz konusu manzaranın içleri acıtan bir diğer yanı da bu zeytinlik alanın otopark yapılmak için asfata gömülmüş olması. Öğrencilerin eğitimi için ayrılmış zeytinlik bir alanın otopark yapılmak için apar topar asfaltlanması tepkilere yol açarken, yapılması planlanan bu otoparkın sağlayacağı faydanın, öğrencilerinin eğitimi için de kullanılan zeytinlerin varlığından ve sağladığı faydadan daha mı fazla olacağı soruları akıllara geliyor.