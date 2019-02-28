AKP'li rektör durumdan vazife çıkardı: Üniversitede tanzim satış tezgahı!

Erdoğan'ın talimatı üzerine Ankara ve İstanbul'da AKP'li belediyelerin başlattığı tanzim satış uygulaması, şimdi de İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinde başladı. Durumdan vazife çıkaran AKP'li Rektör Nükhet Hotar'ın yönettiği üniversitenin tıp fakültesi kantininde tanzim satış için manav tezgahı kuruldu.

Ahmet Çınar