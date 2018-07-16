AKP'li patron maaşları ödemedi, işçiler eyleme başladı

AKP'li milletvekili Vahit Kiler'in sahibi olduğu Kiler GYO şirketinin "Referans Bahçeşehir" şantiyesinde çalışan işçiler, haftalardır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Odatv'de yer alan habere göre, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler 'in sahibi olduğu Kiler GYO şirketinin "Referans Bahçeşehir" şantiyesinde çalışan işçiler, haftalardır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Şirket tarafından ödemelerin, "16 Temmuz"da yapılacağı bildirilmesine rağmen "teknik ekip"teki işçiler paralarını hala alamadı, bu sebeple şantiye alanında eyleme başladı.

Haftalarca parasını alamadıkları için başka bir işte de çalışamayan işçiler, "Referans Bahçeşehir" şantiyesinde eyleme başladı ve işçilerden biri onlarca metrelik vincin üzerine çıktı. Görüntülerde, şantiye alanında, itfaiye ve polis ekiplerinin bulunduğu görüldü.