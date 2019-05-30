AKP'li patron işaret etti AKP'li vali yakalattı: Dersim'de zabıta memurlarını gözlatına aldıran kafenin sahibi AKP milletvekili adayı çıktı

Dersim'de zabıta memurlarının vali talimatıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Artıkbey Kahve'sinin sahibinin AKP'ye yakın bir işadamı olduğu ortaya çıktı.

29 Mayıs günü Artukbey isimli kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alınmasının ardından adı geçen işyerinin sahibinin AKP'ye yakın bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezindeki Mameki Parkı’nda bulunan Artukbey isimli kafeye fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapan 6 zabıta gözaltına alınmıştı. Bir kafe zinciri olan Artukbey Kahve’nin sahibi Yerküm Ailesi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ise Tacettin Yerküm.

Tacettin Yerküm AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir iş adamı. Genel seçimlerde AKP'den aday adaylığı başvurusu yaptığı iddia ediliyor. Zabıtaların gözaltına alınması emrini veren Vali Tuncel Sonel ise AKP tarafından belediyeye kayyum atanmıştı.

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu, soL’a yaptığı değerlendirmede de; zabıta görevlilerinin alanda tuttuğu tutanaklara Valinin korumaları tarafından hukuksuz bir biçimde el konulduğunu, zabıta memurlarının tehdit ve baskıyla alanın dışına çıkarıldığını, bu durumun kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmelerine kanunsuzca engel olmak anlamına geldiğini belirtti.

HDP ZABITA MEMURLARININ GÖZALTINA ALINMASINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya da, konuyu meclis gündemine taşıdı ve AKP tarafından atanan ve belediyeyi önceki dönem gasp eden Tunceli Valisi Dersim’de keyfi uygulamalarına devam ettiğini vurguladı. Kaya yaptığı yazılı açıklama da ''Seçim döneminde kendisine selam vermediği için sosyalist öğrencileri tartaklatan ve gözaltına aldıran vali/kayyum Tuncay Sonel, AKP il yönetimiyle birlikte yandaşlarına peşkeş çektiği Dersim kamusal alanlarını, halka tekrar devir eden Dersim Belediyesinin zabıtalarını ters kelepçe yaparak gözaltına aldırmıştır. İstediğini gözaltına aldıran, istediği hakkında soruşturma açtıran ve istediğini tutuklattıran Tunceli Valisi bu keyfi yönetim anlayışından bir an önce vazgeçmelidir. Yine kayyum olduğu dönemden bugüne AKP il yönetimiyle birlikte Dersim’de kurduğu ticari ilişkiler araştırılmalı ve soruşturulmalıdır'' dedi.