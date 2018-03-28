AKP'li Miroğlu: HDP'ye bedel ödeten PKK'dir

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması hakkında 'Siyasette her şeyin bir bedeli vardır. Ancak bugün HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK' dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu programa konuk olan AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisine yöneltilen "Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP'liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?" sorusuna yanıt verdi.

Demirtaş'ın "Silahlı ya da silahsız, hiç bir Kürt örgütü Türkiye'ye karşı mücadele etmemeli" şeklinde savunmasının önemli olduğunu belirten Miroğlu, AKP'nin bunu yıllardır savunduğunu iddia etti.

"Siyasette her şeyin bir bedeli var" diyen Miroğlu, "HDP'ye bedel ödeten bugün sistem değil, PKK. PKK blokajının bedelini ödüyor HDP" ifadelerini kullandı.

Miroğlu, "Ancak kimsenin PKK şiddetini tolere edecek hali kalmadı. Bir ilçeyi kurtarmak için 80 şehit veriyorsanız, bunu artık tolere edemezsiniz. Bu bir beka sorunudur" diye konuştu.