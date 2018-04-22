'AKP'li Külünk Şehir Tiyatroları'nda oyun iptal ettirdi, ailesine özel oyun sahneletti'

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Pollyanna” adlı oyunu iptal ettirerek aile ve yakınlarına özel oyunu sahnelettiği öne sürüldü.

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Pollyanna” adlı oyunu iptal ettirerek aile ve yakınlarına özel oyunu sahnelettiği öne sürüldü.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, AKP Milletvekili Metin Külünk’ün 1 Nisan 2018 günü sahnelenen “Pollyanna” adlı oyunun iptal ettirdiğini iddia etti.

AKP’li Külünk’ün ailesi ve yakınlarıyla Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’ne geldiğini belirten CHP’li Hüseyin Sağ, “Sadece Metin Külünk ve ailesine özel olarak ‘Bizim Aile’ adlı oyunu oynatıyorlar. Çocuk oyunlarına tahsis edilen salonda programda olmamasına rağmen bu oyun sahneleniyor” dedi.

Yaşananların “sanata hakaret” olduğunun altını çizen Hüseyin Sağ, olayın sorumlularına “Bu skandal olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı mı? Başlatılmadıysa niye başlatılmadı? Herkes böyle kendisine özel oyun oynatabiliyor mu?” sorularını yöneltti.

“Darülbedayi tarihinde kişiye özel böyle bir örnek yok” diyen Hüseyin Sağ, olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi gündemine de taşıyacağını ifade etti.