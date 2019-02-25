AKP’li kadınlardan skandal propaganda: Koruma altındaki kadınları ifşa ettiler!

Çanakkale'de AKP'liler, devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı Konukevi'ni ziyaret etti. Ancak bu iyi niyetli ziyaret sonrasında büyük bir skandala imza atıldı. AKP’li kadınlar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

AKP Çanakkale il başkanı Gültekin Yıldız eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP'li Çanakkale Belediye Meclis üyesi Huriye Doğancı, devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı Konukevi’ni ziyaret etti. Huriye Doğancı, sosyal medya hesabından yapılan ziyaretin fotoğraflarını paylaştı. Oysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe göre Konukevine ziyaretçi kabul edilemiyor ve Konukevi'nde kalanların fotoğrafları yayınlanamıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Sözcü'den Mehmed Andaç'ın haberine göre, AKP Çanakkale il başkanı Gültekin Yıldız eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP'li Çanakkale Belediye Meclis üyesi Huriye Doğancı 31 Mart seçimleri öncesinde ev ziyaretleri yapıyordu. İkili daha sonra yasak olmasına rağmen devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı ve gizliliğin esas olduğu Konukevi’ni ziyaret etti. Ardından ziyareti sosyal medyada şu ifadelerle paylaştılar; “…… Mahallesinde yaptığımız ev ziyaretlerimizden. Devlet koruması altındaki mağdur kadın evlerine giderek bir nebze olsun destek olmaya, gönüllere girmeye çalışıyoruz.”

OYSA ZİYARET VE FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi" yönetmeliğinin "Güvenlik Önlemleri" başlıklı 16'ıncı maddesinin 2 bendinin a bölümünde, “Hiçbir dokümanda, materyalde, yazılı ya da görsel basında ve bunların internet üzerinden yapılan her türlü yayınında konukevinin dış cephesi, çalışanlar ve yararlanıcılara ilişkin fotoğraflara yer verilmez” ifadesi yer alıyor.

Yine aynı maddenin ç bölümünde ise “Konukevine ziyaretçi kabul edilmez” hükmü açıkça belirtilmiş.

KADIN KONUKEVİ NEDİR?

Kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.