AKP'li ilçe başkanı yeğenini şef yapmayan başhekimi dövdü

Diyarbakır'da AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, yeğenini hastanede şef yapması isteğini kabul etmeyen Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Caner Çakın'ı makam odasında darp etti.

Diyarbakır'da AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, yeğenini hastanede şef yapması isteğini kabul etmeyen Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Caner Çakın'ı makam odasında darp etti. AKP İlçe Başkanı Kızılkaya, beraberindeki bir grupla ilçe devlet hastanesini bastı.

Mezopotamya Ajansı'nın yerel Tigris gazetesi muhabiri Mehmet Erol'un haberinden aktardığı olayda, AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya beraberinde getirdiği bir grupla dün Başhekim Caner Çakın’ın makam odasına giderek, hastanede çalışan yeğeni Ö.A.’nın şef yapılmasını istedi. Başhekim Çakın AKP yöneticisinin isteğini, “Söz konusu kişi bizim hastanenin personeli değil. Sadece özel hastaneden kiraladığımız cihazın başında kalıyor. Bu kişiye farklı bir görev ve maaş veremem” diyerek reddetti.

Başhekimden ret yanıtı alan AKP'li Kızılkaya, önce başhekim Caner Çakın’a sözlü hakarette bulundu. Yaşanan tartışma ile birlikte Kızılkaya başhekime yumruklarla saldırdı. Kızılkaya’nın yanındakiler de saldırı sırasında başhekime fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Hastane çalışanlarının olaya müdahalesi ile Kızılkaya ve yanındaki saldırganlar odadan çıkarıldı. Başhekim Çakın, saldırının ardından önce darp raporu aldı, ardından savcılığa giderek, Kızılkaya ve yanındakiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP YÖNETİCİSİ SALDIRI İDDİASINI REDDETTİ

Tigris gazetesinin görüştüğü saldırgan AKP İlçe Başkanı Kızılkaya, “Herhangi bir kavga olayı yaşanmadı. Sadece sözlü bir taşıma yaşandı. Olayın bu kadar büyütülmesini doğru bulmuyorum” diyerek kendini savundu.

Saldırıya uğrayan Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Caner Çakın darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TABİPLER ODASI TAKİPÇİSİ OLACAK

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınayarak, "Ne yazık ki hekim arkadaşımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Dün başhekim arkadaşımız odasındayken söz konusu AK Parti İlçe Başkanı ve yanındakilerin saldırısına uğruyor. Biz nerede olursa olsun hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırının karşısında olacağız. Bu kişilerin gücü nereden aldığını biliyoruz. Biz hekim arkadaşımızın yanında ve olayın da sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşımız zaten savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de Tabipler Odası olarak arkadaşımızı yarın ziyaret edeceğiz ve olayla ilgili inceleme başlatacağız” dedi.