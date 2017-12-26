AKP'li genel sekreterden 'AK Gençlik' afişlerine izin: Üniversiteler AKP'nin arka bahçesi mi?

Geçtiğimiz günlerde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri okullarında, kendilerini AK Gençlik olarak tanıtan gericilerin afişleriyle karşılaştı. Üzerinde "Gerçek Kahraman Fahrettin Paşa Ruhun Şad Olsun!" yazılı afişler, üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde AK Gençlik isimli gericiler tarafından asılan afişler üniversite öğrencilerinin tepkisiyle karşılaştı. Üniversitelerde OHAL süreci ile birlikte artan siyasi baskıların, AKP’nin gençlik kolları olarak bilinen AK Gençlik’in çalışmalarını etkilememesi ise ayrıca tepki topladı.

Konu ile ilgili açıklamada bunan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri; üniversitelerinde açıkça AKP propagandası yapıldığını belirtirken, AKP ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında kurulan doğrudan bağa dikkat çekti. Afişlere Genel Sekreter Cihangir Boz tarafından izin verildiğine işaret eden TKG üyeleri, Boz’un geçtiğimiz dönemde, İstanbul 3. Bölge’de AKP’den milletvekili adayı olduğunu hatırlattı.

TKG'li öğrenciler yaptıkları açıklamanın devamında şöyle dedi:

“Cihangir Boz’un sosyal medya hesaplarında Erdoğan’la pozları ve AKP logolu fotoğraflarının olduğu görseller yer alıyor. Yani AKP ile bağını gizleme gereği dahi duymuyor. Bugün tüm üniversitelerde olduğu gibi, AKP menşei taşımayan tüm siyasi, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlik ve faaliyetler yasaklanırken, üniversite gençliği içerisinde AKP’ye alan açmaya çalışıyorlar. Bizim üniversitemizde bu süreç doğrudan genel sekreterlik düzeyinde yönetiliyor. Bandırma aydınlanmacı damarı kuvvetli bir kent. Ne AKP beslemesi gerici tosuncuklar üniversitemize ne de böyle bir üniversite Bandırma’ya yakışır. AKP’li tosuncuklara arka çıkan, AKP militanı ‘memur’ların ise akademiyle uzaktan yakından alakası olamaz. Ancak bir hatırlatma yapmak zorundayız: Üniversitemize saldıran karanlık örgütlü. TKG olarak bir kez daha örgütlü gericiliğin karşısına, örgütlü bir mücadele ile çıkmaya çağırıyoruz. ”