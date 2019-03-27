AKP'li Fatma Şahin, halka yönelik hakareti böyle yorumladı: Duymadım!

Gaziray test sürüşü sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşlara hakaret edilmişti. AKP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli yurttaşlara imaj tazelemek amacıyla çekilen bir video linkini SMS yoluyla gönderdi ve hakaretleri duymadığını iddia etti.

Gaziray test sürüşü sırasında içlerinde Adalet bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de bulunduğu, AKP Gaziantep milletvekili Ahmet Uzer’in halka “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” ifadesi kentte ve ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

Tepkilerden sonra Twitter yoluyla açıklamada bulunan Uzer, tepkilerin önüne geçemedi.

FATMA ŞAHİN’İN AÇIKLAMASI

Olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra bugün de AKP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin Gaziantepli yurttaşlara imaj tazelemek amacıyla çekilen bir video linkini SMS yoluyla gönderdi.

Açıklama videosunda yurttaşlara hakaret eden Ahmet Uzer’den “bir kişi” diye bahseden Fatma Şahin’in ifadeleri şöyle: “Haddini aşan bir konuşmadır, asla kabul edilemez, o gürültülü ortam olmayıp biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve sayın bakanım verirdi.”

Oysa ki duymadığını iddia ettiği hakaret içeren cümlenin ardından Fatma Şahin’in kahkaha sesleri duyulmuştu ve “ilk defa görüyorlar” diyerek halkı küçük görmüştü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

“İlk tepkiyi ben ve bakanım verirdi” diye ifade eden Şahin olayın dördüncü gününde açıklama videosu paylaşması, Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün ise henüz bir açıklama yapmaması söyledikleri ile çelişkili olduğu gözlemlendi.