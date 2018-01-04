AKP'li Elitaş'tan MHP'yle ittifak açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ile ittifaklarına ilişkin, "7 Ağustos’ta başlayan bu ittifak inşallah önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam edecektir. Bu ittifak koltuk ittifakı değil, seçim ittifakı değil, belediye meclisinde kim olacak, baraj şu mu olsun, kaç milletvekili olsun değil. Bu ittifak 15 Temmuz'da Türk milletinin gösterdiği kahramanlığın, ittifakının sonucudur" dedi.

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP'yle yapılması planlanan seçim ittifakına ilişkin konuştu.

Elitaş, ''Bu ittifak koltuk ittifakı değil, seçim ittifakı değil, belediye meclisinde kim olacak, baraj şu mu olsun, kaç milletvekili olsun değil'' dedi.

Elitaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"MHP Genel Başkanı bir şey söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız benzer şeyler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bir şeyler söylüyor, MHP Genel Başkanı o konuyu destekliyor. Bu ittifak 18 Temmuz’da, 7 Ağustos’ta başlayan bu ittifak inşallah önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam edecektir. Bu ittifak koltuk ittifakı değil, seçim ittifakı değil, belediye meclisinde kim olacak, baraj şu mu olsun, kaç milletvekili olsun değil. Bu ittifak 15 Temmuzda Türk milletinin gösterdiği kahramanlığın, ittifakının sonucudur.

15 Temmuz’da bu ülkeyi kurtarmak için bizim o ittifakı aynı şekilde devam ettirmemiz gerekir diyorum. 16 Nisan’da herkes farklı düşünebilir, o bir gelecek ile ilgili yönetim tarzının seçim sistemidir. Ama 3 Kasım 2019’da yapılacak seçim 15 Temmuz’daki kahramanlık destanının tescillenmesi ve taçlanması seçimidir. 31 Mart yerel seçimler 3 Kasım 2019’da yapılacak olan seçimlerin işaret fişeğidir. Bu seçim farklı bir seçim. Bu seçimler Türk milletinin bekası, orta doğunun selameti için önemli bir seçimdir."