AKP'li Bitlis Belediyesi'nin Kürtçeyle imtihanı

Göreve gelir gelmez işe şehrin giriş ve çıkışlarındaki Kürtçe tabelaları kaldırmakla başlayan AKP'li belediyenin bu icraatı hem Bitlisli hem de çevre illerdeki yurttaşlar tarafından tepki görmüştü. Aynı zamanda Kürt seçmenlerin de hassasiyetlerini gözetme kaygısına düşen belediye Kürtçe tabelaları tekrar astı ama bu kez de hata yaptı.

Gericiliğin önemli karakterlerinden birisi olan Said-i Nursi'nin memleketi olan Bitlis'te Kürtçe tabelalar için kolları sıvayan belediye önce Said-i Nursi yerine Said-i Nusri yazdı.

NURSİ'Yİ DÜZELTTİLER AMA KÜRTÇEYİ BOZDULAR

Hatayı fark eden görevliler tekrar bir düzeltme için tabelaları kaldırdı ve Said-i Nursi isminin düzeltilmiş halini astı.

"Said-i Nursi'nin Şehri Bitlis'e" başlığı altında Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça ve İngilizce cümlelerle "Hoş geldiniz" yazan tabelalarda bu sefer de Kürtçede olmayan şapkalı X harfi yer aldı. Üstelik bu harf evrensel yazım sisteminde de yer almıyor.

Belediyenin bu hatayı yapmasının, doğrusunu yazmaktan daha zor olduğu yeni tabelalar ise bölge halkı tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

AKP'nin Bitlis Belediyesi başkanı Nesrullah Tanğlay, kayyum zamanında dahi indirilmeyen Kürtçe tabelaların kaldırılmasına karşı çıkan yurttaşlar için "Onlar bizim kadar Kürt olamaz" yanıtını verdi.

HAYIRLI PANKART HAYIRSIZ TRT

AKP'nin Kürt sorunu konusunda açılım yıllarından bugüne pek çok kez benzer hataları yaptığı biliniyor. Daha önce de "TRT Şeş Hayırlı Olsun" yazısını Kürtçe yazmak isterken "TRT Şeş Hayırsız Olsun" yazıldığına da tanık olunmuştu.



