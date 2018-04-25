AKP'li belediyenin yarışması: Liselilere 'Ezan kaç yıl yasaklandı' sorusu

Maraş'ın AKP'li Onikişubat Belediyesi, liselere yönelik bir kitap okuma yarışması düzenledi.
"Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor" adı altındaki yarışmada, lise öğrencilerine yöneltilen sorular dikkat çekti.
Sorulardan birinde Adnan Menderes ve Demokrat Parti dönemi propagandası yapıldı. Ezanın Arapça aslına uygun olarak okunmasının yasaklandığı ön bilgisinin verildiği soruda, Türkiye'de ezanın kaç yıl yasaklandığı soruldu.
Bir başka soruda da 2. Dünya Savaşı sırasında Ege adalarının Yunanistan'a terk edildiği iddia edilerek, bu adaları reddeden dönemin cumurbaşkanının kim olduğu soruldu. Seçenekler arasında 2. Dünya Savaşı sırasında cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü de bulunuyor.
Yarışmanın "Kayıt dışı tarihimiz" bölümündeyse, hangi Osmanlı padişahının namazları cemaatle kılmadığı için şahitliğinin kabul edilmediği sorusu yöneltildi.