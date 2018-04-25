AKP'li belediyenin yarışması: Liselilere 'Ezan kaç yıl yasaklandı' sorusu

Maraş'ın AKP'li Onikişubat Belediyesi liselere yönelik "Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor" adı altında kitap okuma yarışması düzenledi. Öğrencilere dağıtılan soru kitapçıklarında ezanın kaç yıl aslına uygun olarak okunmasının yasaklandığı soruldu, Adnan Menderes reklamı yapıldı. Başka bir soruda da İnönü'nün Ege adalarını Yunanistan'a terk ettiği propagandası yapıldı.

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