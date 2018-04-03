AKP'li belediyede yine 'adrese teslim' ihale!

AKP'li Gaziantep Belediyesi'nin 4 Mayıs'ta başlayacak gençlik festivalinin organizasyonu için 26 Nisan'da ihale yapılacak. İhaleden 10 gün sonra, itiraz süresi bitince imzalar atılacak. Bu da festivalin son gününe denk geliyor. Bu durumda festival ihalesinde imzalar, festival biterken atılmış olacak!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Festivali organizasyonu hizmet alımı işi için açtığı ihalenin, “adrese teslim” olarak düzenlendiği iddia edildi.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde yapacağı 2018 Gençlik Festivali organizasyonu hizmet alımının, Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu. Belediyenin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler de verildi. Buna göre, ihalenin zamanı 26 Nisan 2018 saat 15.00 olarak belirlendi. Ancak kamu ihalelerinde, ihale verildiğinden itibaren yüklenicinin 10 günlük itiraz süresi sonunda imzayı atabileceği, bunun da festival tarihine denk geldiği dikkat ekti.

İhalenin "adrese teslim" bir ihale olduğunu iddia eden organizasyon şirketi temsilcileri, “İmza atıldığı zaman iş yani festival başlamış olacak. Peki ihaleyi kazanan kişi ne zaman hazırlanacak, ne zaman gerekli araç gereçleri, donanımları kuracak, önlemleri, planlamaları, organizasyonları ne zaman yapacak? Demek ki her şey önceden ayarlanmış ve verilmiş. Çünkü iş başladıktan sonra ihale sözleşmesinin imzalarının atılması görülmüş şey değil" dediler.