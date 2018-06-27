AKP'li belediye zeytin ıslah sahasına katı atık tesisi yapmak istiyor

Balıkesir'in AKP'li Büyükşehir Belediyesi, turistik ilçe Ayvalık’ta zeytin ıslah sahasına katı atık aktarma istasyonu yapmak istiyor.

Baıkesir'in Ayvalık ilçesi Murateli mahallesindeki zeytin ıslah arazisine, Tarım İl Müdürlüğü'nün olumsuz raporlarına karşın AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık aktarma istasyonu yapılmak isteniyor.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, Zeytincilik Yasası’nı deldirmemek için gerekli itirazları yaptığını belirterek, “Bu tür sahaların 3 kilometre yakınına kadar böyle bir tesis yapılamaz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin "zeytin ıslah arazisi" olan plan notunu "katı atık aktarma istasyonu" olarak değiştirdi.

Balıkesir İl Mahalli Çevre Kurulu da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün olumsuz görüşüne karşın oy çokluğuyla kararı onadı.

Ayvalık Belediye Meclisi’nde de karar 3 Ocak 2018’de “uygundur” notuyla geçti.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, değişikliğe karşı çıkma gerekçesini şöyle sıraladı:

“Katı atık aktarma istasyonu yapılmak istenen parsellerin hepsi zeytin ıslah arazisi. Bu durum zeytin Yasası’na aykırı. Danıştay’ın, bu nitelikteki sahaların korunmasına ilişkin net kararları var. Üstelik plan değişikliği için Toprak Kurul kararı, toprak projesi bulunmuyor. Her iki belediye meclisi de neden bu konuda uzman tarım il müdürlüğü görüşünü dikkate almıyor? Zeytinlik sahaların 3 kilometre yakınına hiçbir tesis yapılamaz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yaptığım itiraz ettim, yanıt gelmedi. BİMER’e başvurdum, il mahalli çevre kurulu kararını gerekçe gösterdiler. Ancak mücadeleyi bırakmayacağım. Zeytin Yasası delinemez.”