AKP'li belediye meclis üyesi ölü bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Mahmut Yılmaz evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Mahmut Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması üzerine, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampusu'ndaki otopsi merkezine gönderileceği öğrenildi.

Yılmaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.