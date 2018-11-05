AKP'li belediye çöp tesisi için 12 bine yakın ağaç kesecek

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan çöp tesisi için yaklaşık 20 bin meşe, sedir, karaçam ağacının kesileceği ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde kuracağı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi için 11 bin 804 ağacın kesileceği öğrenildi. Tesis için ÇED Raporu hazırlatan belediye geri adım atmazken, başta STK’lar olmak üzere vatandaşların tepkileri dinmiyor.

Kocaeli Koz gazetesinde yer alan habere göre AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin tek yeşil alanı Umuttepe bölgesindeki ormanlık alana, Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi kuracak. Bir süre önce projesini hazırlayan belediye kent genelinde STK'ların ve akademik çevrelerin bütün karşı çıkışlarına rağmen geri adım atmadı.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ÇED dosyasını sunan belediye 204 bin 216 metrekarelik bir alanda inşa edeceği tesis için bürokratik aşamaları bir bir geçiyor.

Projenin son onayını verecek olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı için de tarih belirlendi. 20 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek İDK toplantısının yeri henüz açıklanmadı.

İDK toplantı duyurusunda belediye projesiyle ilgili son ÇED raporu da kamuoyuna duyuruldu. Son rapora göre belediyenin tesisi inşa edeceği bölgede 21 bin 704 adet ağaç bulunuyor. Meşe, sedir, karaçam gibi yetişmesi yıllar süren ağaçların bulunduğu bölgede, belediyenin 11 bin 804 ağacı keseceği öngörülüyor.

'ORMAN SADECE AĞAÇ DEĞİLDİR, BİR EKOSİSTEMDİR'

Yapımı planlanan bu proje ile ilgili daha önce bir açıklama yapan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin, böyle bir projenin bölgede ciddi sorunların yaşanmasına sebep olacağını ifade etmişti. Zengin, “Burada ormanı bütünlüğü içerisinde ele alırsak 20.49 hektar cüzi bir rakam. Orman bir ekosistemdir. Ormanı tek ağaç görüp onun yerine biz şu kadar fidan, şu kadar ağaç diktik demek ile telafi etmesi mümkün değil. Orman sadece ağaç değildir. Altında bir santimetreküp toprakta bile binlerce tek hücreli canlı yaşıyor. Tek hücreli canlılar yere düşen organik maddeleri ayrıştırıp azota dönüştürüyor. Bunun yanında yaban hayatı var ve ormanlar buna ev sahipliği yapıyor. Siz şimdi burayı bozduğunuzda nasıl telafi edeceksiniz? Burada endüstriyel plantasyon sahası da var. Şimdi siz burayı yok ediyorsunuz. Burada binlerce yılda oluşmuş orman toprağı söz konusu. Genetik horizonuyla, ölü dokusuyla, humusuyla binlerce yıllık verimli bir toprak deponi sahası haline getirilecek. Bunu yapmak için Kocaeli'nde yer mi kalmadı? Bu doğal plantasyon ormanlarına mı sıra geldi? Yazıktır günahtır. Bu milli servete ihanettir" demişti.

'KOCAELİ'NİN SON CİĞERLERİ'

Bu projeye karşı olduğu her fırsatta dile getiren Çevre Mühendisi Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı da, tesisin yapılacağı noktada yok edilecek olan ormanların bir daha geri döndürülemeyeceğini belirterek şunları söylemişti: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı şekilde Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde 10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar. Bu tesis yapıldığı takdirde, emisyon olarak kastetmiyorum, bu tesisin yapılmasıyla beraber katlediyor. Bu bölgenin arka tarafında su kaynakları, İSKİ'nin su havzaları, ayrıca Çenederesi'nin kaynakları var. Hepsinden geçtik, sadece ağaç kesmekle bitmiyor iş. Bunun altında yaşayan canlı bir organizma topluluğu var. Tüm doğa ve ekosistemi kendi elimizle yok etmiş oluyoruz."