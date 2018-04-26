AKP'li belediye CHP'nin seçim çadırını söktü

İstanbul Sancaktepe'de CHP’nin seçim çadırına AKP'li belediye başkanı İsmail Erdem’in talimatıyla zabıta ekipleri müdahale etti.

AKP’li belediyeler, daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine hiçbir gerekçe göstermeden muhalefetin seçim çalışmalarını engellemeye devam ediyor.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde CHP’nin Samandıra Meydanı’nda gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına müdahale etti. CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı tarafından Samandıra Meydanı’nda kurulan çadır, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Yaklaşık 40-50 kişiden oluşan zabıta ekibi, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in talimatını uyguladıklarını belirterek hiçbir gerekçe göstermeden CHP’nin seçim çadırını bulunduğu yerden zorla kaldırdı. Zabıta ekiplerinin müdahalesine CHP’liler ve çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi. Müdahale sırasında CHP’li Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin ile zabıta müdürü arasında da tartışma yaşandı.

CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li belediye başkanı İsmail Erdem’in talimatıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden CHP’nin seçim çalışmalarına müdahale edilmesine sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Görevi halka hizmet olan belediye, bu kamu gücünü kendisine oy vermeyenlere karşı sopa olarak kullanıyor. AKP’li belediye başkanı Ankara’daki abilerine şirin görünmek için asli görevi olan halka hizmetten başka her işe burnunu sokuyor. Bugün yaşanan olayda da hiçbir gerekçe yok, tamamen keyfi bir karar” dedi.