AKP’li belediye başkanının oğlundan tesbihli 'makam' pozu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde AKP'li yeni belediye başkanı Ufuk Altıntaş'ın oğlunun belediye makamında bacak bacak üstüne atıp elinde tesbih ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı tepki çekti.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Ufuk Altıntaş'ın oğlu, belediye makamında bacak bacak üstüne atıp elinde tesbih ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Bundan sonra böyle" ifadeleri ile paylaştı.

AKP'li başkan Altıntaş’ın oğlu Alperen Altıntaş, babası seçilir seçilmez ilk iş olarak belediye makamında bacak bacak üstüne atıp elinde tespihle poz verdi. Verdiği bu pozu da sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları Altıntaş’ın paylaşımına tepki gösterdi.