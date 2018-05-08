AKP'li belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AKP’li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralanan Şengül hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi.

Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binası içinde Belediye Başkanı Hakkı Şengül’e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde’deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şengül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.