AKP'li belediye başkanı '8 aydır işsizim' diyen yurttaşı elinin tersiyle kovdu

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, bayramlaşma esnasında "8 ay oldu iş bulamıyorum'' diyen yurttaşı elinin tersiyle kovdu.

Türkiye'de TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yılda bir milyon 376 bin arttı. İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşirken, AKP'li belediye başkanı sekiz aydır işsiz olan bir yurttaşı elinin tersiyle kovdu.

Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Esenler'de hemşeri derneklerine üye olan yurttaşlarla buluştu.

Bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önüne gelen bir yurttaş Göksu'ya, "8 ay oldu iş bulamıyorum" dedi. Göksu, sıkıntısını anlatmaya çalışan yurttaşı elinin tersiyle git işareti yaptı.

Tevfik Göksu'nun yanındakiler iş bulamadığını söyleyen yurttaşa tepki gösterdi ve uzaklaştırdı.



