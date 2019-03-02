AKP'li aday av tüfeğiyle vuruldu

İzmir'de AKP'nin Menderes Belediye Meclis Üyesi adayı Süleyman Sarıkaya, daha önce husumet yaşadığı Mehmet O. tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde AKP'nin belediye meclis üyesi adayı Süleyman Sarıkaya, fırından evine dönerken iddiaya göre kendisine pusu kuran bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Turizm işiyle uğraşan Süleyman Sarıkaya (55), boyoz almak için fırından çıkıp eve döndüğü sırada tüfekli saldırıya uğradı. İddiaya göre Sarıkaya evine dönerken, aralarında husumet olan Mehmet O. önce kendisini takip etti, sonra da av tüfeğiyle karşısına çıkarak ayaklarına ateş etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sarıkaya kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevre sakinleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri Sarıkaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İş adamı, ambulansla Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıkaya’nın, yoğun bakımda olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Turizm işinin yanı sıra Sarıkaya’nın, AKP Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğu belirtildi.

ZANLI TESLİM OLDU

Sarıkaya’yı vuran Mehmet O, olay sonrasında Özdere Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Konu ile ilgili ulaşılan Sarıkaya’nın avukatı Çiler Nazife Koşar, ikili arasında husumet olduğunu doğruladı.