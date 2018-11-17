AKP'li aday adayından camide seçim propagandası

Geçen hafta Samsun Ayvacık'ta belediye başkan aday adaylığını cami kürsüsünden açıklayan imamdan sonra, dün de AKP'li bir aday adayı cuma namazı sırasında cami girişine propaganda pankartını astı.

Geçen hafta Samsun Ayvacık'ta belediye başkan aday adaylığını cami kürsüsünden açıklayan imamdan sonra, dün de AKP'li bir aday adayı cuma namazı sırasında cami girişine propaganda pankartını astı.

Yalova'da AKP'li Serhat Teber, 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri için cuma namazı öncesinde cami girişine afişini astı, propaganda yaptı. Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Yalova Çiftlikköy İlçesi'nde AKP'li belediye başkan aday adayı cuma namazını seçim için fırsata çevirdi. Taşköprü Belde Belediyesi için aday adayı olan Serhat Teber, beldenin en büyük camisinin girişine cuma namazı öncesinde seçim afişi astırdı. Teber'in afişinde “Her şey Taşköprü için. Hep birlikte yenide hedeflere” ifadeleri yer aldı.

Cemaatin tepki gösterdiği pankart namaz sonrasında indirildi.

‘DİYANET'İN SESSİZLİĞİNİ KINIYORUM'

Konuyla ilgili konuşan CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak, camilerin ibadet yeri olmadığını hatırlatarak “Camiler siyaset için asla kullanılamayacak bir ibadet yeridir. Camilerin siyasetle kirletilmesini önlemek başta imam hatiplerin, il ve ilçe müftülerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin görevidir. Diyanet İşleri Başkanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret edeceğine bu tarz konulara odaklanmalı ve camilerde sadece ibadet yapılmasını sağlamalıdır. Taşköprü gibi küçük bir beldemizde yaşanan bu olayı, ve Diyanet'in sessizliğini kınıyorum” dedi.

MÜFTÜ: HABERİM YOK

Yalova İl Müftüsü Turgut Açari ise “Rahatsızlığım nedeniyle istirahatliyim. Şehir dışındaydım. Konudan haberim yok. Ancak imamla ilgili herhangi bir şikayet bulunmuyor” diye konuştu.