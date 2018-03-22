AKP'den şimdi de ikinci tur hazırlığı

AKP, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu için de şimdiden önlemini alıyor.

Yaptığı seçim düzenlemeleriyle büyük tepki çeken, seçim sonuçlarını seçimden önce belirlemeye yönelik adımlar atan AKP, ikinci tura bırakmak istemediği seçimlere ilişkin bir düzenleme daha hazırlıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması olasılığına karşı da yine Erdoğan’a karşı olası ittifakları zorlaştırmaya dönük bazı düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Anayasaya göre ilk oylamada bir adayın salt çoğunluğu (yüzde 50 artı 1) sağlayamaması durumunda bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi yoluyla yapılacak. AKP, ikinci tura katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması durumuna ilişkin süre sınırlaması getirecek. Üzerinde düşünülen formüle göre, ilk oylama sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün saat 17.00’ye kadar istifa ya da çekilme işlemi yapılabilecek. Bu süreden sonra olacak istifa, çekilme ve ölüm gibi durumlarda ikame işlemi yapılmayacak. AKP böylece, ilk tur sonucuna göre Erdoğan’a karşı bir aday üzerinden blok oluşturulma girişimine zaman bırakmamayı planlıyor.