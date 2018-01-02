AKP'den 'PKK' çıkışı: Ön şartı açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK ile yeniden barış sürecinin başlatılmasının ön şartının örgütün silah bırakması olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini belirten Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini söyledi.

"PKK'nin barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini" ifade eden Bakan, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini dile getirdi.