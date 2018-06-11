AKP'den müdür ve müdür yardımcılarına 'zorunlu' iftar

AKP, kamu çalışanlarından partinin düzenlediği seçim çalışmalarına katılmalarını istiyor. AKP Çankaya ilçe başkanlığının iftar programına müdür ve müdür yardımcılarının katılımı zorunlu kılındı.

Ankara milletvekili adayları Fatma Öncü ve Adil Can Yıldırım ile Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül’ün katıldığı yemeğe, okul müdürü ve müdür yardımcılarının katılması için mesaj gönderildi.

Emine Kaplan'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Partiler seçim çalışmalarına hızla devam ediyor.

AKP, kamu çalışanlarından partinin düzenlediği seçim çalışmalarına katılmalarını istiyor. AKP Çankaya ilçe başkanlığı, önceki gün okul müdürlerine iftar yemeği düzenledi. Ankara milletvekili adayları Fatma Öncü ve Adil Can Yıldırım ile Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül’ün katıldığı yemeğe, okul müdürü ve müdür yardımcılarının katılması için mesaj gönderildi.

Gönderilen mesajda, “Ankara 1. Bölge milletvekili adaylarının katılacağı bir iftar yemeği verilecektir. Bölgemizde en az bir müdür ve bir müdür yardımcısı katılımı zorunludur. Mazereti olanlar doğrudan ilçe müdürümüzden izin alacaklardır” denildi. Bazı okul müdürleri ile müdür yardımcılarının zorunlu tutulması nedeniyle fişlenecekleri endişesiyle iftara katıldıkları öğrenildi.

İftar yemeğinde adaylar Öncü ve Yıldırım ile Çankaya İlçe Başkanı Hasgül de birer konuşma yaptı.