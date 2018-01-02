AKP'den Meral Akşener'e yanıt: İç savaş çığırtkanlığı...

AKP sözcüsü Mahir Ünal, Meral Akşener'in 'Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz' sözlerini yanıtladı: 'Sorumsuzluk, iç savaş çığırtkanlığı.'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün gündeme düşen, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor" sözlerine tepki gösterdi.

Ünal, "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Devlet yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır" ifadelerini kullandı.

Ünal, "Bu bir ihbar olarak kabul edip araştırma yapılacak mı?" sorusunu ise; "Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu ve görüyorsunuz konu oldu" diyerek yanıtladı.

"15 - 16 Temmuz gecesi bazı silahlar el değiştirdi mi?" sorusuna ise Ünal; "O gece her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. O gecenin bir ahlakı vardı. Millet o gece, o silahları devlete teslim etti. O gece TSK'ya ait bir şeye el konulmadı, bir şey eksilmedi. Tam tersine emniyet tarafından alındı ve tekrar envantere eklendi. Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi" yanıtını verdi.

Halkın Özel Harekatı hakkındaki soruya Ünal; "Halkın Özel Harekatı diye bir grup çıkıp Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir milis olma iddiası ortaya koyduğu anda devlet onun kafasına çöker. Böyle bir şey olmaz" dedi.