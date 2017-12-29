AKP'den kritik S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan S-400'le ilgili yapılan açıklamada, "Kontrolü tamamen TSK'da olacak. Teknoloji işbirliği ve ortak geliştirme taahhütü anlaşmada var. İlk S-400 teslimatının 2020'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacına yönelik olarak başlatılan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticelendirilmiş olup Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 Sistemi (Bataryası) tedarik edilecektir.

Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir. Sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkanlarla gerçekleştirilecektir.

İlk teslimatın 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan Proje ile ilgili teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü, sözleşmede yer almaktadır."