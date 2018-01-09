AKP'den kamyonlara seferberlik görevi

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği, kamyonların "kamu hizmeti" için çağrılabilmesi için yeniden düzenlendi.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber devlet artık kamyon ve otobüsleri "darbe girişimi gibi milli güvenliği ilgilendiren konularda", ‘kamu hizmeti’ için çağırabilecek.

Yapılan değişiklikle özellikle "milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren" konularda bu tip araçlar ‘kamu hizmeti’ için çağrılabilecek. Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi’ yapabilecek.

NATO TATBİKATLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi. Yeni uygulamada ‘millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar’ vurgusu yapılırken "NATO harekâtları ve tatbikatlarında" da aynı uygulama yapılabilecek.

Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK’ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.