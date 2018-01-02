AKP'den bir 'Abdullah Gül' açıklaması daha

AKP'de Erdoğan ile Gül arasındaki KHK geriliminin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da AKP genel başkan yardımcısı Ahmet Sorgun'dan geldi.

AKP genel başkan yardımcısı Ahmet Sorgun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında açıklamada bulundu.

Sorgun, partisinin Konya il başkanlığınca düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sorgun, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir" ifadelerini kullandı.