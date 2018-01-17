AKP'den BES için yeni tuzak!

AKP'nin BES tuzağına karşı yurttaşlar büyük bir hızla sistemden çıkmaya devam ediyor. Buna çözüm bulmak isteyen AKP, BES zorbalığını 6 aya çıkarmak istiyor.

AKP'nin zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yurttaşlar tarafından reddedilmeye devam ediyor.

BES'ten çıkma oranlarının yüzde 60'lara ulaşması AKP'nin beklediği parasal kaynağı ortadan kaldırırken, şimdi yeni bir hamle hazırlığı daha yapılıyor.

Şu anki uygulamaya göre yurttaşlar BES zorbalığından 2 ay içinde çıkabilirken, AKP'nin yapacağı yeni düzenleme sonrası sistemde zorunlu kalma süresi 6 aya çıkacak.

Öte yandan AKP'nin yurttaşları BES'te kalmaya ikna etmek için büyük bir "iletişim" kampanyasına da başlayacağını belirtiliyor. Bunun dışında sistemden çıkanların geri dönüşü için de bir düzenleme hazırlığı olduğu belirtiliyor.

Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, AKP'nin yayın organı Sabah'a yaptığı açıklamada, BES'teki fon büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar liraya ulaştığını söylerken, "10 milyon kişilik bir sistemden bahsediyoruz ve 78 milyar liranın üstüne ulaşmak için gayret ediyoruz" dedi.