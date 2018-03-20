AKP'den ABD'ye 'Afrin' yanıtı

ABD'nin Afrin'e ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hâlâ ya anlamamış ya da anlamak istememektedir' dedi.

ABD'nin Afrin'e ilişkin yaptığı, "Afrin’den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var. Görüldüğü kadarıyla Kürt nüfusun hakim olduğu Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış" açıklamasına AKP'den yanıt geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hâlâ ya anlamamış ya da anlamak istememektedir. Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır" ifadelerini kullandı.