AKP'den Abdullah Gül'e çağrı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'e çağrıda bulundu.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programının konuğu olan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Gül'ün KHK tepkisine, "Diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık. Pozisyon alma açısından muğlaklık. Risk alma açısından muğlaklık. O konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz" yanıtı veren Ünal, "AK Parti'nin önemli aktörlerinden biri olarak taban Abdullah Gül'ü risk alan bir aktör olarak görmek istiyor" çağrısında bulundu.