AKP'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Abdullah Gül'ün KHK'lere tepkisine ilişkin AKP yönetiminden ilk açıklama geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkarılan son KHK'ya ilişkin "kaygı verici" değerlendirmesine AKP'den yanıt geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun" açıklamasında bulundu.