AKP'den 17 Aralık hatası: 'Gizli tanığın kimliği deşifre oldu'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin 17 Aralık operasyonlarında gizli tanık olan ismi "yanlışlıkla" KHK ile ihraç ettiğini yazdı.

Selvi, gizli tanığın kimliğinin de deşifre olduğunu öne sürdü.

Selvi'nin iddiası şu şekilde:

17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biri KHK ile ihraç edildi. Hatayı fark edenlerin çabası sonucunda geri döndü ama başka kuruma geçişi onaylanmadı. Bu arada gizli tanıkların kimliği deşifre oldu. FETÖ’cülerin, gizli tanıklardan biriyle irtibat kurduğu, “Seni paraya boğarız. Yeter ki ülke seç, seni buradan kaçırırız” diye teklifte bulundukları söyleniyor. Gizli tanığın şimdiye kadar bu tür teklifleri geri çevirdiği biliniyor. Ama ortada Hüseyin Korkmazörneği olduğu sürece kimse güvende değil demektir. Çünkü FETÖ’nün kitabında pes etmek yatmıyor.