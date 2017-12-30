AKP'de istifa!

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti.
Cumartesi, 30 Aralık 2017 00:13

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yazılı bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl kongresi sürecinde ortaya çıkan tartışmalarla partisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Doğanay " İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi. 

İl kongresi iki farklı adayın çıkması sonucu iptal edilmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu ziyareti de planından çıkarılmıştı. 

 
Cuma, 29 Aralık 2017 22:55
AKP'de aynı koltuğa iki aday ortalığı karıştırdı
AKP, Bolu İl Başkanı'nın seçileceği kongreyi iki aday çıktığı için iptal etti.

Bolu'da AKP 6. Olağan Kongresi'ni 31 Aralık'ta yapmayı planlıyordu. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı. Erdoğan'ın geleceğine dair afişler birkaç haftadır Bolu sokaklarında asılıydı.

Kongreye tek aday olarak girmesi planlanan mevcut il başkanı Nurettin Doğanay'ın yanı sıra eski il başkanlarından Mehmet Ali Güz 'ünde adaylığını açıklaması ortalığı karıştırdı. 

AKP'den yapılan açıklama ile kongre iptal edildi. Kongre için şehre gelecek Erdoğan ise programından Bolu seyahatini çıkardı.

İkinci adayın çıkmasına sebep olan durumun ise AKP milletvekilleri arasındaki gerilim olduğu söyleniyor. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın farklı isimleri desteklemesinin krizi ortaya çıkardığı iddia ediliyor.