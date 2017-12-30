AKP'de istifa!

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti.

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yazılı bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl kongresi sürecinde ortaya çıkan tartışmalarla partisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Doğanay " İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

İl kongresi iki farklı adayın çıkması sonucu iptal edilmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu ziyareti de planından çıkarılmıştı.