AKP'de bedava kömür krizi

AKP'nin büyük eleştiri konusu olan bedava kömür dağıtımında kriz çıkınca Erdoğan parti yöneticilerine konuyla ilgili talimat verdi.

AKP, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını oy malzemesi yapmaya devam ediyor.

Yıllardır eleştiri konusu olan kömür dağıtımında bu sene bir kriz çıktığı belirtilirken, Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, konu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a aktarıldı. Bozdağ’a, bazı kömür ocaklarında yaşanan üretim sorunu nedeniyle gecikme yaşandığı, çıkartılan kömürün demiryolu ile diğer illere ulaştırılmasında da zamanlamanın gerisinde kalındığı bilgisi verildi.