AKP'de Bahçeli rahatsızlığı: Hükümet sözcüsü oldu da haberimiz mi yok?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Gül ve KHK açıklamasına AKP'li yazar Kemal Öztürk'ten tepki geldi. Öztürk, "Abdullah Gül hükümet icraatları hakkında her konuştuğunda, neden Devlet Bahçeli hemen ortaya atılıp Gül’ü eleştiriyor? Bahçeli hükümet sözcüsü oldu da haberimiz mi yok?" diye sordu.

AKP'nin OHAL ve KHK uygulamalarına ve Bahçeli'nin açıklamalarına Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'ten tepki geldi.

"Abdullah Gül’den birçok hukukçuya kadar herkes bu KHK’da hatalar yapıldığını söylüyor. Hükümet bu tür krizlerde, MHP lideri Bahçeli’nin hamaset dolu, ayrıştırıcı üslubuna değil, sağduyusuna, bilgisine ve tecrübesine güvendiği insanların sesine kulak vermeli" diyen Öztürk, "'KHK’da hukuk tekniği açısında sorun var' diyen herkesi, 'FETÖ’cü, bölücü' ilan etmek de nereden çıktı? Bu düzeysizliğe, ayrıştırıcı üsluba kapılmamalı AK Parti. Bir de şunu merak ediyorum: Abdullah Gül hükümet icraatları hakkında her konuştuğunda, neden Devlet Bahçeli hemen ortaya atılıp Gül’ü eleştiriyor? Bahçeli hükümet sözcüsü oldu da haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.