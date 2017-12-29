AKP'de aynı koltuğa iki aday ortalığı karıştırdı

AKP, Bolu İl Başkanı'nın seçileceği kongreyi iki aday çıktığı için iptal etti.

Bolu'da AKP 6. Olağan Kongresi'ni 31 Aralık'ta yapmayı planlıyordu. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı. Erdoğan'ın geleceğine dair afişler birkaç haftadır Bolu sokaklarında asılıydı.

Kongreye tek aday olarak girmesi planlanan mevcut il başkanı Nurettin Doğanay'ın yanı sıra eski il başkanlarından Mehmet Ali Güz'ün de adaylığını açıklaması ortalığı karıştırdı.

AKP'den yapılan açıklama ile kongre iptal edildi. Kongre için şehre gelecek Erdoğan ise programından Bolu seyahatini çıkardı.

İkinci adayın çıkmasına sebep olan durumun ise AKP milletvekilleri arasındaki gerilim olduğu söyleniyor. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın farklı isimleri desteklemesinin krizi ortaya çıkardığı iddia ediliyor.