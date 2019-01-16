AKP yandaşı dini vakfa bedelsiz arazi kıyağı

AKP'li Üsküdar Belediyesi, ilçedeki bir araziyi AKP yandaşı dnci vakıflardan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na bedelsiz devretti.

Üsküdar Belediyesi, Acıbadem’deki Şehit Mete Sertbaş Parkı bitişiğindeki araziyi yurt yapılmak üzere AKP yandaşı dinci vakıflardan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verdi. Bölge sakinleri “Cemaatle değil, halk ile protokol yapın” diye isyan etti.

Acıbadem sakinleri Şehit Mete Sertbaş Parkı ve çevresini korumak için aylardır mücadele ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen Temmuz ayında parka ilişkin yeni bir imar plan hazırladı. Yeni imar planlarına parkın sosyal ve kültürel tesise dönüşmesinin önünü açan plan notları ekledi. Bölge sakinlerinin yeni imar planlarına itirazı geçen aralık ayında İBB Meclisi’nde oyçokluğuyla reddedildi.

Bu sürecin ardından Üsküdar Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumlarına yeni bir protokol teklifi geldi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın dilekçesi de eklenen teklifinde parkın bitişiğindeki arazinin “Eğitim Hizmetleri ve Öğrenci Yurdu” faaliyetinde bulunmak üzere 49 yıl süreli vakfa bedelsiz verilmesi için protokol yapılması istendi. Teklif AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bölge sakinleri karara tepki göstererek “Üsküdar Belediyesi hukuku, kamuyu ve Acıbademlileri yok saymaya devam ediyor. Cemaate peşkeş çektiği kamusal alanımızın kullanım hakkını 20 yıl daha uzattı. Cemaatle değil, halk ile protokol yapın” dedi.

İBB MÜHÜRLEMİŞTİ

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (TİBAŞ) tarafından park ve bitişiğindeki arazi “belediye hizmet birimi” ve park olarak kamu yararına bedelsiz terk edilmişti. Ancak arazinin Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na daha önceden de 29 yıllığına verildiği ortaya çıkmıştı. Vakfın araziye yurt yapmasının önü açılmıştı. Bölge sakinleri karara karşı açtığı davayı kazanmıştı. İBB inşaatı mühürlemişti. Ancak inşaat için 10 Ocak'ta yeniden ruhsat alındı