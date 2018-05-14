AKP tipi TÜBİTAK: 'Bilim' fuarında ihram, tavaf, şeytan taşlama...

Adının 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu' olduğu iddia edilen TÜBİTAK, Gaziantep Kocatepe Ortaokulu’ndaki 'bilim' fuarı düzenledi. Fuar, bilimle ve bilimsel anlayışla ilgisi olmayan görüntülere sahne oldu. Bir öğrenciye ihram giydirilerek tavafın, sayın, vakfenin, şeytan taşlamanın nasıl yapılacağı gösterildi.

AKP tipi TÜBİTAK, bilim düşmanlığını sürdürüyor. Adının 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu' olduğu iddia edilen TÜBİTAK'ın düzenlediği "bilim" fuarında bilim düşmanlığı yapıldı. Oda TV'den Hakan Erol'un haberine göre Gaziantep Kocatepe Ortaokulu’ndaki "bilim" fuarında, bilimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sunumlar gerçekleştirildi. Fuar kapsamında bir öğrenciye ihram giydirildi. İhramlı öğrenci tavaf, say, vakfe, şeytan taşlama gibi dinsel ritüelleri canlandırdı. TÜBİTAK’ın "bilim" fuarında yaşananları, Gaziantepli patronlar ve AKP milletvekili aday adayı Cuma Ünsal sosyal medya hesabında paylaştı. AKP'li Ünsal videoya “Kocatepe Ortaokuldaki TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldık, çocuklar maşallah hacta yapılanları anlattılar. Din Kültürü hocamız Sayın Ahmet Beye katkılarından dolayı teşekkür ederiz” notunu düştü. İşte o görüntüler:

