AKP tipi 'sağlıkta dönüşüm': Hastanız enfeksiyon kaptı, yoğun bakımda, 15 bin lira daha getirin!

İSKİ'den emekli Veli Çetinkaya'nın, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle acilden giriş yaptığı bir kamu hastanesi tarafından özel hastaneye sevk edilmesiyle başlayan olaylar zinciri, ülkedeki sağlık sistemini gözler önüne serdi. Sosyal güvencesi olmasına rağmen hastanın yakınlarından fahiş ücretler isteyen hastanenin fatura vermeyi reddetmesi, Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir müdahalede bulunmaması, hasta yakınının hastadan haber alamaması, AKP'nin 'sağlıkta dönüşüm'ünün ne anlama geldiğini sergiliyor.

AKP tarafından özel sektöre, sermaye gruplarına ve hastane patronlarına terk edilen sağlık alanının ne hale geldiğini gözler önüne seren skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. İSKİ'den emekli Veli Çetinkaya'nın, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle acilden giriş yaptığı bir kamu hastanesi tarafından özel hastaneye sevk edilmesiyle başlayan olaylar zinciri, ülkedeki sağlık sistemini gözler önüne serdi.

İstanbul'da İSKİ'den emekli Veli Çetinkaya, kardeşi Cevdet Çetinkaya tarafından yaklaşık 20 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'AKŞAMA KADAR 8 BİN LİRA BULUP GETİRİN'

Acilde girişi yapılan Veli Çetinkaya, hastanede kardiyoloji bölümü olmadığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa'daki özel Avrupa Şafak Hastanesi'ne sevk edildi. Veli Çetinkaya'ya bu hastanede anjiyo yapıldı. Daha sonra anjiyonun yetersiz olduğu, kalp ameliyatı yapılması gerektiği söylenerek hastanın kardeşi Cevdet Çetinkaya'dan akşam saat 17.00'ye kadar 8 bin lira getirmesi istendi. Duruma tepki gösteren Cevdet Çetinkaya, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumları arayarak şikayetini dile getirdi. Cevdet Çetinkaya'ya, hastanın acilden girişinin yapıldığı, bir kamu hastanesi olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk edildiği için özel hastanenin para talep etmemesi gerektiği, para ödemeleri halinde mutlaka fatura almaları söylendi.

'HASTANE 3 BİN LİRAYI ALDI, FATURA VERMEDİ'

Cevdet Çetinkaya şikayetlerini yaparken, özel Avrupa Şafak Hastanesi yönetimi de 8 bin liranın bir an önce getirilmesi için hasta yakınına ısrarını sürdürdü. Çetinkaya bu parayı bulamayacağını söyleyince, ilk başta talep edilen 8 bin lira pazarlıklar sonucu önce 5 bin liraya, en son 3 bin liraya kadar düşürüldü. Çetinkaya 3 bin lirayı bularak, abisi Veli Çetinkaya'nın ameliyatının gerçekleşmesini sağladı. Ancak hastane 3 bin lira aldığına dair fatura vermedi.

'HASTANIZ ENFEKSİYON KAPTI, YOĞUN BAKIMDA, 15 BİN LİRA DAHA GETİRİN'

Ameliyatın üzerinden 15 günden fazla bir süre geçmesine rağmen hastanın halen yoğun bakımda tutulması üzerine, hastane yönetimi, hastanın enfeksiyon kaptığını, bu nedenle yoğun bakımda tutulduğunu belirterek, hastanın kardeşi Cevdet Çetinkaya'dan yoğun bakım parası olarak 15 bin lira daha getirmesini istedi. Ağabeyinin sosyal güvencesi olduğunu, para ödemeyeceklerini, bu paranın SGK'ye fatura edilmesini gerektiğini söyleyen Cevdet Çetinkaya, "hastanıza bakmayız" yanıtı aldı. Tekrar yapılan pazarlıklar sonucu, talep edilen 15 bin lira önce 7 bin 500 liraya, en son da 3 bin liraya düşürüldü. Ancak hastane bu ödeme karşılığında yine fatura vermedi.

Yaşadıklarını soL'a anlatan Cevdet Çetinkaya, Yaklaşık bir aydır uğraşıyoruz. Yoğun bakımdaki hastamızdan sağlıklı bilgi alamıyoruz. Pek çok hastaneyle görüşüyorum ama o hastaneler de hastamızın sevkini kabul etmiyorlar. Sağlık Bakanlığı'nı tekrar aradım. Bizden istenen paraları, fatura alamayışımızı anlattım. Bakanlık, hastanenin bu yaptıklarını yapamayacağını, yapmaması gerektiğini söylüyor ama müdahale de etmiyor. Herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Şu anda hiçbir hastane kabul etmediği için hastamı Avrupa Şafak Hastanesi'nden çıkaramıyorum. Bilgi de alamıyorum. Durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Bu hastaneyi teşhir etmek istiyorum" dedi.