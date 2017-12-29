AKP Sözcüsü Mahir Ünal: S-400'lerin alımı tamamlandı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Hava savunma sistemi için S-400'lerin alımı tamamlandı ve kredi imzaları atıldı" dedi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada bulunuyor:

Hava savunma sistemi için s-400'lerin alımı tamamlandı ve kredi imzaları atıldı.

Kılıçdaroğlu açıkça çıkıp desin ki ben darbecilerden yanayım, karnından konuşmasın.

Kılıçdaroğlu, o gece tankların yanından kaçmayı tercih etmiştir.

Tek tip kıyafetle ilgili terör örgütü PKK ne diyorsa CHP de onu diyor.

[Gül'ün KHK açıklaması] Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması bizleri üzer.

Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül'le bir teması olmamıştır

15 Temmuz'dan sonra doğal ittifaklar oluştu.

2019 ve sonrası Türkiye için daha güzel olacak.