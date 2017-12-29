AKP Sözcüsü Mahir Ünal: S-400'lerin alımı tamamlandı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada bulunuyor:
Hava savunma sistemi için s-400'lerin alımı tamamlandı ve kredi imzaları atıldı.
Kılıçdaroğlu açıkça çıkıp desin ki ben darbecilerden yanayım, karnından konuşmasın.
Kılıçdaroğlu, o gece tankların yanından kaçmayı tercih etmiştir.
Tek tip kıyafetle ilgili terör örgütü PKK ne diyorsa CHP de onu diyor.
[Gül'ün KHK açıklaması] Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması bizleri üzer.
Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül'le bir teması olmamıştır
15 Temmuz'dan sonra doğal ittifaklar oluştu.
2019 ve sonrası Türkiye için daha güzel olacak.