AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz

AKP sözcüsü milletvekili Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, “Adeta kendisine görev verilmiş gibi bu davayı itibarsızlaştırma bu dava sürecini ve yargıyı itibarsız hale getirmek için sürekli olarak bir propaganda dili kullanıyor. Biz burada Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP sözcüsü Mahir Ünal, Silivri’de 25’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "15 Temmuz" davasını takip etti.

Görülen duruşma sonrası bir açıklama yapan Ünal, "ByLock" mağduru olan 11 bin 480 kişinin ilk aşamada tespit edildiğini hatırlatarak, yeni bir KHK ile ortaya çıkan mağduriyetlerin de giderileceğini iddia etti.

Sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu CHP’sinin yürüttüğü sistematik bir propaganda var. O gece orada bazı masum askerlerin öldürüldüğü yönünde bir takım propagandalar yürütüyorlar. Şunu bilmeleri gerekir ki bu aziz millet o gece kendilerine orada silah doğrultan bu alçakların silahlarını alıp onları katletseydi binlercesini katlederdi" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu bir kez olsun o köprüde şehit olan şehitlerimizin yakınları ile ilgilenmedi. Gazilerimiz ile ilgilenmedi. Adeta kendisine görev verilmiş gibi bu davayı itibarsızlaştırma bu dava sürecini ve yargıyı itibarsızlaştırmak uluslararası alanda özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bu davayı itibarsız hale getirmek için sürekli olarak bir propaganda dili kullanıyor" diyen sözcü, "Biz burada Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık şekilde ihanet içerisinde görüyoruz. Birçok genel başkan yardımcısının o geceye ilişkin ‘tiyatro’ ifadesi oldu. Aynı şekilde o gece sokağa çıkan kahramanlarımız ile ilgili ifadesi oldu. Bir tanesi ile ilgili bile işlem yapmadı CHP, disipline sevk etmeyi bile gerekli görmedi” şeklinde konuştu.