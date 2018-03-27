AKP 'Saraçoğlu' saldırısından sonuç alamadı

Danıştay 10. Dairesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’nin Emlak GYO’ya devredilmesinin yürütmesini durdurdu.

Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin AKP tarafından yıkılmak istenmesine Danıştay "dur" dedi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu karar bize Saraçoğlu Mahallesi’nin bir ağacına, bir binasına ve toprağın altına girmeye çalışan her iş makinesine karşı durma hakkımızı güçlendiriyor. Bu karar doğrultusunda Emlak GYO Saraçoğlu’nda bir adım bile atamaz, hiçbir yetkisi kalmamıştır. Hatta Emlak GYO geçtiğimiz hafta arsa satışı gelir paylaşımına ilişkin ihale ilanı 26 Nisan’da bu ihaleyi yapacağını duyurmuştu. O ihale de artık hukuksuzdur. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti’nde hâlâ cesur ve hukuktan yana tavır alan bir yargının olduğunun göstergesidir. Bu bize umut olmalı” dedi.