AKP, Saadet'i ikna edemedi, yeni formül buldu: Erbakan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni 'Cumhur İttifakı'na dahil etme girişimi boşa düşerken, AKP konuya ilişkin yeni bir hamle hazırlığında.

MHP ile 'Cumhur İttifakı' kuran, BBP'yi de kendi listesinde açacağı kontenjanla ittifaka ikna eden AKP, Saadet Partisi'ne yönelik adımlarından ise istediği sonucu alamadı.

Sonuçsuz kalan bu adımın ardından Saadet Partisi seçmenlerini kendine yönlendirme hedefinden vazgeçmeyen AKP, Fatih Erbakan'ı kendi listesinden aday göstermek için girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

Saadet Partisi'nden uzaklaşan Necmeddin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, bir süredir Erbakan Vakfı adı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, seçime doğru SP yönetiminin direncini kıramaması halinde AKP’nin Fatih Erbakan’ı yanındaki bazı isimlerle birlikte milletvekili adayı göstererek ittifaka dahil edebileceği dile getiriliyor.

Erbakan, geçtiğimiz günlerde "Erbakan Vakfını kurduğumuz günden beri 4 senedir izlediğiniz sahneler filmin sadece fragmanıydı, bundan böyle filmin kendisini izleyeceksiniz" sözleriyle dikkat çekmişti.